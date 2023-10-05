В РАН назвали позитивным призыв президента Словакии о прекращении помощи Киеву

Призыв президента Словакии Зузаны Чапутовой об остановке помощи Киеву до созыва парламента является позитивным моментом. Об этом в разговоре с «Известиями» 5 октября заявил старший научный сотрудник ИМЭМО РАН Дмитрий Офицеров-Бельский.

«Это, безусловно, позитивный момент в том отношении, что раньше это было произносить не совсем корректно, говорили только «политические маргиналы» о том, что не нужно и дальше просто подбрасывать топливо в этот конфликт, накачивая Украину», — отметил эксперт.

По его словам, сейчас на Западе тенденция к тому, чтобы подумать еще о чем-либо помимо Украины, возрастает. Данный консенсус при этом достигался очень долгое время, подчеркнул эксперт.

«Столь сложно достигнутый результат, конечно же, никто не будет пускать сейчас вразнос, а все будут действовать именно в рамках того сценария, который был уже договорен», — считает Офицеров-Бельский.

Ранее в этот день стало известно, что минобороны Словакии планировало передать Украине новый пакет помощи, пока премьер-министром остается Людовит Одор. Однако президент страны Зузана Чапутова не поддержала данное решение, указав, что необходимо уважать результаты демократических выборов, состоявшихся в конце сентября, и дождаться формирования новой коалиции.

Выборы в Словакии прошли 30 сентября. По их итогам победу одержала партия Smer. Левоцентристская фракция бывшего премьера страны Роберта Фицо в результате голосования получила 22,94% избирательных голосов.

Как отметил эксперт Финансового университета при правительстве РФ Денис Денисов в разговоре с «Известиям», победа на выборах партии Фицо может сказаться на помощи Украине от многих европейских стран.

Западные страны усилили военную и финансовую поддержку Киева на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, о начале проведения которой 24 февраля 2022 года объявил российский лидер Владимир Путин после обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.