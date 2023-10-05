Песков переадресовал вопрос о размещении ВМФ в Абхазии в Минобороны

Вопросы, которые касаются дислокации российских военных кораблей, находятся в компетенции Министерства обороны РФ. Об этом в четверг, 5 октября, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Таким образом он прокомментировал заявление президента Абхазии Аслана Бжании о том, что на побережье Черного моря в стране появится новый пункт постоянного базирования Военно-морского флота РФ (ВМФ). Соответствующее двустороннее соглашение уже подписано, указал глава республики.

«Естественно, вопросы, связанные с дислокацией наших подразделений, наших кораблей, наших частей, эти вопросы [находятся] в компетенции Министерства обороны», — рассказал Песков в беседе с журналистами.

Россия признала суверенитет Абхазии 26 августа 2008 года. В этом году в республике прошли торжественные мероприятия в честь 15-летия этого события. В настоящее время российские и абхазские военные совместно обеспечивают безопасность республики. Также границы Абхазии охраняют сотрудники пограничной службы ФСБ России.