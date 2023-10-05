В РФ пришло самое большое количество иностранных трендов за четыре года

Количество иностранных брендов, пришедших в Россию в 2023 году, стало самым высоким за последние четыре года. Об этом 5 октября пишет РБК.

По данным консалтинговой компании NF Group, с января по сентябрь работать в России начали 16 компаний, из них девять представляют Турцию. Также ведут бизнес три белорусские фирмы и по одной из Эстонии, Южной Кореи, Австралии и Киргизии.

Список иностранных брендов пополнили в основном производители одежды и обуви, а также три компании, выпускающие товары для дома.

В последний раз больше 16 компаний заходило на российский рынок в 2019 году. Тогда география брендов расширилась на 26 наименований. Рекордным за последние 10 лет стал 2014 год, когда в Россию зашли 68 иностранных производителей.

3 октября стало известно, что российские бренды заняли более 85% площадей в 22 крупнейших московских ТЦ после ухода крупных международных ретейлеров: шведского H&M и японского Uniqlo, на которых приходилось 79 тыс. кв. м, или 4% площадей.

В тот же день в Обувном союзе рассказали «Известиям», что в Россию начали возвращаться европейские обувные бренды ценовой категории средний плюс и премиум.

Иностранные компании начали уходить с российского рынка из-за санкций, которые были введены рядом стран Запада, после того как 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале спецоперации по защите Донбасса.