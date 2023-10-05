Сенатор назвал единственный способ разрешения конфликта на Украине

Для достижения мира на Украине должен состояться прямой диалог между Москвой и Киевом без каких-либо посредников. Такое мнение в разговоре с «Известиями» в четверг, 5 октября, выразил сенатор от Республики Крым Сергей Цеков.

Ранее в этот день агентство Bloomberg сообщило, что турецкие власти планируют провести встречу в Стамбуле в октябре для обсуждения путей урегулирования украинского конфликта.

«Все эти разговоры стран <...> вряд ли достигнут результата, а разговор должен быть прямой между Россией и Украиной. Посредники все постольку-поскольку», — считает Цеков.

Кроме того, разговоры международного сообщества, которое ко всему прочему осуществляет поставки вооружений Киеву, вряд ли достигнут какого-либо результата, подчеркнул сенатор.

До этого, 28 сентября, экс-посол Франции в США Жерар Аро отметил, что в странах Запада активно обсуждается необходимость урегулирования кризиса на Украине путем переговоров.

Как при этом напомнил 11 сентября официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, президент РФ Владимир Путин неоднократно говорил о готовности Москвы достигать своих целей дипломатическим путем. Он также указал, что именно украинская сторона покинула стол переговоров с Россией.

Последний раунд переговоров между Россией и Украиной состоялся в Стамбуле 29 марта 2022 года. После этого Киев официально отказался от контактов с Москвой.