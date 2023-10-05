Bloomberg рассказало о планах Турции провести встречу по решению конфликта на Украине

Турция планирует провести встречу для обсуждения пути урегулирования украинского конфликта и реализации «формулы мира» президента Украины Владимира Зеленского. Об этом в среду, 4 октября, сообщило агентство Bloomberg.

Агентство утверждает, что предварительно встреча должна состояться в октябре в Стамбуле. Она пройдет по аналогии с переговорами по Украине в Копенгагене и Джидде.

Источники издания утверждают, что на мероприятии должен будет присутствовать в том числе советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан. Россию на встречу не пригласят. Направит ли Пекин своего представителя, пока неизвестно.

Экс-посол Франции в США Жерар Аро 28 сентября заявил, что в странах Запада активно обсуждается необходимость урегулирования украинского конфликта путем диалога, о которой говорил бывший президент Франции Николя Саркози.

13 июня 2023 года президент РФ Владимир Путин отметил, что Россия никогда не отказывалась от мирных переговоров по Украине, и решение этих проблем находится в руках Запада. Глава государства напомнил, что в ходе переговоров Москвы и Киева в Стамбуле уже был готов документ, однако его потом «просто выбросили».

Последний раунд переговоров между Россией и Украиной состоялся в турецком Стамбуле 29 марта 2022 года.

Специальная военная операция по защите Донбасса, о начале которой президент РФ объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.