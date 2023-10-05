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Bloomberg рассказало о планах Турции провести встречу по решению конфликта на Украине

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Фото: РИА Новости/POOL/Сергей Карпухин
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Турция планирует провести встречу для обсуждения пути урегулирования украинского конфликта и реализации «формулы мира» президента Украины Владимира Зеленского. Об этом в среду, 4 октября, сообщило агентство Bloomberg.

Агентство утверждает, что предварительно встреча должна состояться в октябре в Стамбуле. Она пройдет по аналогии с переговорами по Украине в Копенгагене и Джидде.

Источники издания утверждают, что на мероприятии должен будет присутствовать в том числе советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан. Россию на встречу не пригласят. Направит ли Пекин своего представителя, пока неизвестно.

«Ни Западу, ни киевскому режиму мир на Украине не нужен»
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Экс-посол Франции в США Жерар Аро 28 сентября заявил, что в странах Запада активно обсуждается необходимость урегулирования украинского конфликта путем диалога, о которой говорил бывший президент Франции Николя Саркози.

13 июня 2023 года президент РФ Владимир Путин отметил, что Россия никогда не отказывалась от мирных переговоров по Украине, и решение этих проблем находится в руках Запада. Глава государства напомнил, что в ходе переговоров Москвы и Киева в Стамбуле уже был готов документ, однако его потом «просто выбросили».

Последний раунд переговоров между Россией и Украиной состоялся в турецком Стамбуле 29 марта 2022 года.

Специальная военная операция по защите Донбасса, о начале которой президент РФ объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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