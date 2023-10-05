Шойгу назвал число набранных за последнее время добровольцев для выполнения задач в зоне СВО

За последнее время для выполнения задач в зоне спецоперации по защите Донбасса было набрано 38 тыс. добровольцев, сообщил в четверг, 5 октября, министр обороны России Сергей Шойгу в ходе совещания в штабе Объединенной группировки войск.

«Люди приходят высокомотивированные, готовые к выполнению боевых задач. Кто-то уже имеет боевой опыт, потому что многие из добровольцев, завершив полугодовой контракт, возвращаются на второй, а есть те, кто возвращается в третий раз», — отметил он.

Также Шойгу поблагодарил глав и руководство субъектов РФ за активную работу по набору добровольцев и обеспечению их и их семей социальными гарантиями. В частности, министр отметил главу Республики Саха Айсена Николаева и главу Республики Бурятия Алексея Цыденова, а также губернатора Приморья Олега Кожемяко, губернатора Тульской области Алексея Дюмина и главу Краснодарского края Вениамина Кондратьева.

«Идет серьезное, большое объединение всех наших субъектов не только в деле оказания большого объема гуманитарной помощи, но и в деле восстановления и возрождения республик, вошедших в состав Российской Федерации», — добавил Шойгу.

Также в ходе совещания глава оборонного ведомства сообщил о формировании девяти резервных полков Вооруженных сил (ВС) РФ.

15 сентября президент России Владимир Путин заявил, что уже 300 тыс. человек записались добровольцами для участия в спецоперации РФ по защите Донбасса. Он напомнил, что добровольцы, заключившие контракт на прохождение службы, получают высокое жалование, однако подчеркнул, что никакие деньги не могут закрыть угрозу гибели человека либо получения тяжелого ранения.

Ранее, 12 сентября, на пленарной сессии Восточного экономического форума (ВЭФ-2023) российский лидер также отметил, что мужчины сознательно и добровольно подписывают контракты Вооруженных сил РФ, осознавая, что окажутся в зоне боевых действий. В то же время на Украине одна насильственная волна мобилизации сменяется другой, добавил он.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой Путин объявил 24 февраля прошлого года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.