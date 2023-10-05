Шойгу заявил о формировании девяти резервных полков ВС РФ

По состоянию на 5 октября сформировано девять резервных полков Вооруженных сил (ВС) РФ, заявил в штабе Объединенной группировки войск министр обороны России Сергей Шойгу.

Он отметил, что полки продолжают пополняться контрактниками.

«Если возвращаться к контрактникам, у нас, как это и было решено Генеральным штабом, сформированы по каждой группировке резервные полки. На сегодняшний день у нас девять резервных полков, которые готовятся, и идет их естественное, постоянное пополнение», — сказал министр.

По его словам, продолжается активная работа по всем направлениям.

«Я сегодня посмотрел и проверил работу по боевой подготовке резервных полков на полигонах Южного военного округа. Там одновременно идет подготовка и контрактников, набранных в последний месяц, и добровольцев», — добавил Шойгу.

Глава ведомства обратил внимание на то, что инструкторы-офицеры, которые ведут доподготовку бойцов, имеют боевой опыт.

«Все 100%, кто занимается боевой подготовкой на всех направлениях, имеют боевой опыт. Есть в том числе и те, кто в результате боевых действий получил ранения, но тем не менее вернулся на боевую службу. И это максимально эффективное применение тех, кто действительно имеет богатый боевой опыт», — подчеркнул он.

В июне Шойгу доложил президенту РФ Владимиру Путину, что в Вооруженных силах РФ будут сформированы резервная армия и армейский корпус. Они получат около 3700 единиц техники. Он сказал, что у добровольцев, которые идут в армию, отмечается высочайшая мотивация.

В Минобороны России 22 июня сообщали, что в рамках реализации приказа Шойгу об определении порядка организации служебной деятельности добровольческих организаций более 20 формирований добровольческого корпуса подписали контракты с российским военным ведомством.