Жителя Сахалина задержали за сотрудничество со спецслужбами Украины

Силовики задержали и заключили под стражу 57-летнего жителя Южно-Сахалинска за сотрудничество со спецслужбами Украины. Об этом 5 октября сообщило областное управление ФСБ.

«В результате проведения комплекса оперативно-разыскных мероприятий вскрыта и пресечена противоправная деятельность гражданина России, планировавшего оказать содействие спецслужбам Украины», — говорится в сообщении.

В ведомстве указали, что мужчина испытывал негативное отношение к политике РФ и не поддерживал проведение специальной военной операции. В связи с этим по собственной инициативе он установил контакт с представителем украинских спецслужб для оказания разного рода помощи киевской стороне в деятельности, направленной против безопасности России.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ст. 275.1 УК РФ («Сотрудничество на конфиденциальной основе с иностранным государством, международной либо иностранной организацией). Расследование продолжается.

Днем ранее в ФСБ сообщили о задержании злоумышленника, который прибыл в Алтайский край для совершения теракта в мэрии Рубцовска по указанию проукраинской организации. Возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 30, ч. 1 ст. 205 УК РФ («Покушение на совершение террористического акта») и ч. 1 ст. 222.1 УК РФ («Незаконное хранение взрывчатых веществ»). Мужчина заключен под стражу.

В начале сентября жителя Ростовской области задержали за передачу на Украину данных о военном объекте. Установлено, что 23-летний россиянин вел переписку с человеком, позиционирующим себя как представитель военных формирований Украины (ВФУ).