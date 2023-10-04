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Сотрудники ФСБ задержали планировавшего совершить теракт в мэрии Рубцовска мужчину

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Фото: Управление ФСБ РФ по Алтайскому краю
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В Алтайском крае задержали мужчину 1988 года рождения, который прибыл в регион для совершения теракта по указанию запрещенной проукраинской террористической организации. Об этом 4 октября сообщили в пресс-службе управления ФСБ РФ по региону.

«Установлено, что в 2022 году уроженец Челябинской области, находясь за рубежом, вступил в состав террористического формирования. В последующем по указанию куратора запрещенной организации он прибыл в Алтайский край, где должен был с помощью самодельного взрывного устройства (СВУ) совершить подрыв здания администрации города Рубцовска», — рассказали в ведомстве.

Во время обыска по месту временного проживания злоумышленника были обнаружены и изъяты компоненты и прекурсоры для изготовления СВУ, в том числе кустарно изготовленное взрывчатое вещество массой около 1,5 кг в тротиловом эквиваленте, добавили в региональном УФСБ.

В отношении задержанного следственным отделением УФСБ России по Алтайскому краю возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 30, ч. 1 ст. 205 УК РФ («Покушение на совершение террористического акта») и ч. 1 ст. 222.1 УК РФ («Незаконное хранение взрывчатых веществ»). Мужчине предъявлено обвинение. Кроме того, судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.

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