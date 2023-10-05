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В онлайн-кинотеатрах появятся бразильские и мексиканские мыльные оперы из 90-х годов

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина
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Онлайн-кинотеатры ведут переговоры о приобретении прав на показ в России классики мексиканских и бразильских мыльных опер — «Дикая роза», «Рабыня Изаура», «Богатые тоже плачут» и других сериалов, сообщил «Известиям» источник в отрасли и подтвердили представители ряда сервисов.

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Эти ленты могут снова стать популярными у зрителей, поскольку сейчас люди готовы активно пересматривать старые фильмы, а также заинтересоваться новыми, как это произошло с турецкими сериалами, полагают представители отрасли.

«Зрители, распробовав контент из Турции и других стран, сейчас начинают активнее смотреть на Латинскую Америку. Интерес подогрела новая версия культового сериала «Богатые тоже плачут». Это довольно «компактный» ремейк, который включает всего 60 серий (в оригинале было 248 серий. — Ред.)», — сказал гендиректор Wink Антон Володькин.

Для стран Латинской Америки российский рынок представляет интерес, но они опасаются санкций со стороны США, поэтому готовящиеся сделки афишировать не будут, отметил источник «Известий».

Впрочем, наибольшим спросом сейчас пользуются отечественные оригинальные ленты, говорят участники рынка. Например, по статистике START, восемь из десяти новых подписчиков приходят на платформу, чтобы посмотреть оригинальные проекты, сказали в пресс-службе сервиса.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий» в 10:00 в четверг, 5 октября:

Богатые снова заплачут: в онлайн-кинотеатрах появится классика мыльных опер

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