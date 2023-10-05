Поставщикам воды, тепла, электричества, а также управляющим компаниям (УК) станет проще судиться с должниками. В Госдуму 5 октября внесут законопроект об освобождении УК от госпошлин за подачу таких исков, выяснили «Известия».

«Предприятия в сфере жилищно-коммунального хозяйства зачастую вынуждены обращаться по этим вопросам в суд. И при этом обязаны уплачивать госпошлину за подачу исковых заявлений», — сказал один из авторов законопроекта, первый заместитель председателя комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Владимир Кошелев.

Поскольку судебные иски подаются с целью взыскания задолженности с лиц, отказывающихся от оплаты услуг, прямо влияющих на обеспечение социально значимых общественных благ, это необоснованное правило, считает депутат.

Мера позволит снизить финансовую нагрузку для предприятий ЖКХ и избавит судебную систему от дополнительных процессуальных действий — от вынесения определений о возврате пошлины или ее зачете, добавил Владимир Кошелев.

Так и государственная машина не будет перегружена дополнительными функциями, добавил депутат Госдумы от ЛДПР Владимир Сипягин.

Как ранее писали «Известия», расходы на выплату госпошлины составляют весомую долю расходов ресурсоснабжающих организаций (РСО) и управляющих компаний — только в прошлом, 2022 году при взыскании долгов за ЖКУ на 188,3 млрд рублей УК потратили на выплату пошлин 4,2 млрд рублей.

Из-за недостатка средств у предприятий сферы ЖКХ качество услуг может страдать, сказала генеральный директор УК «Сибирь» Оксана Севастюк.

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Свободная подача: взыскание долгов граждан за услуги ЖКХ упростят