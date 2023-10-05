Вернувшихся в Россию релокантов предложили восстанавливать на работе

Для решения проблемы оттока IT-специалистов в РФ предлагают создать программы поддержки «обратных» релокантов. Идея заключается в восстановлении вернувшихся россиян на работе или содействии им в поиске нового места деятельности, а также в предоставлении им психологической помощи, временного жилья и материальных пособий.

Такое предложение выдвинули авторы статьи «Человеческий капитал в IT-индустрии, экономическая безопасность и технологический суверенитет» («Известия» с ней ознакомились). Исследование опубликовано в сентябрьском номере журнала ВНИИ труда «Социально-трудовые исследования».

В 2023 году наблюдается стабильный спрос на IT-специалистов — за январь–август было опубликовано 120 тыс. таких вакансий, рассказали «Известиям» в пресс-службе ВНИИ труда. Там добавили: больше всего предложения по зарплате растут для работников с опытом от шести лет — им готовы платить от 150 тыс. При этом спрос на начинающих айтишников практически удовлетворен на рынке, подчеркнули в институте.

«Число уехавших из страны специалистов оценивается примерно в 100 тыс. человек. Около половины из них уже вернулись назад, то есть за рубежом осталось максимум 60 тыс. При этом число занятых в отрасли оценивается почти в 740 тыс., а дефицит составляет более 500 тыс.», — рассказал доцент кафедры корпоративного управления и инноватики РЭУ им. Г.В. Плеханова Максим Максимов.

Поэтому, по словам эксперта, даже если все покинувшие РФ IT-специалисты вернутся, нехватка кадров останется.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

IT в милость: вернувшихся релокантов предложили восстанавливать на работе