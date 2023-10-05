Реклама
Прямой эфир
Общество
Россия будет искать возможность запустить Запорожскую АЭС в 2024 году
Мир
Встреча Пашиняна, Макрона, Шольца и Мишеля состоится в Гранаде
Общество
Верховный суд запретил считать отказ дать доступ к смартфону доказательством вины
Общество
Отопительный сезон начнется в Санкт-Петербурге 6 октября
Общество
В ближайшие дни в Москве может выпасть около половины месячной нормы осадков
Общество
МВД устранило сбой и возобновило работу всех ресурсов ГИБДД
Мир
Путин поздравил премьера Бангладеш со значимым этапом в строительстве АЭС
Экономика
Цена нефти Brent опустилась ниже $85 за баррель впервые с 29 августа
Политика
Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев прибыл с визитом в Россию
Политика
Песков назвал выступление Путина на Валдае событием мирового масштаба
Экономика
ФАС потребовала от крупных компаний и независимых АЗС снизить цены на топливо
Общество
Назван победитель конкурса «Учитель года — 2023»
Экономика
«Газпром» возглавил рейтинг российских компаний по чистой прибыли
Мир
Служба госбезопасности Азербайджана сообщила о задержании экс-главы Карабаха

Вернувшихся в Россию релокантов предложили восстанавливать на работе

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Джано Геловани
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Для решения проблемы оттока IT-специалистов в РФ предлагают создать программы поддержки «обратных» релокантов. Идея заключается в восстановлении вернувшихся россиян на работе или содействии им в поиске нового места деятельности, а также в предоставлении им психологической помощи, временного жилья и материальных пособий.

Кадры в руки: почему в России безработица на историческом минимуме
В ближайшее время экономисты также не ждут ее всплеска

Такое предложение выдвинули авторы статьи «Человеческий капитал в IT-индустрии, экономическая безопасность и технологический суверенитет» («Известия» с ней ознакомились). Исследование опубликовано в сентябрьском номере журнала ВНИИ труда «Социально-трудовые исследования».

В 2023 году наблюдается стабильный спрос на IT-специалистов — за январь–август было опубликовано 120 тыс. таких вакансий, рассказали «Известиям» в пресс-службе ВНИИ труда. Там добавили: больше всего предложения по зарплате растут для работников с опытом от шести лет — им готовы платить от 150 тыс. При этом спрос на начинающих айтишников практически удовлетворен на рынке, подчеркнули в институте.

«Число уехавших из страны специалистов оценивается примерно в 100 тыс. человек. Около половины из них уже вернулись назад, то есть за рубежом осталось максимум 60 тыс. При этом число занятых в отрасли оценивается почти в 740 тыс., а дефицит составляет более 500 тыс.», — рассказал доцент кафедры корпоративного управления и инноватики РЭУ им. Г.В. Плеханова Максим Максимов.

Поэтому, по словам эксперта, даже если все покинувшие РФ IT-специалисты вернутся, нехватка кадров останется.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

IT в милость: вернувшихся релокантов предложили восстанавливать на работе

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023