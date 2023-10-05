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Глава Росгидромета Шумаков сделал прогноз на ближайшую зиму

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков
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Сезоны сдвинулись в результате глобального потепления, которое в России идет в несколько раз быстрее, чем на всей планете, однако шуба в январе еще понадобится. О том, какими будут последствия аномально жаркого лета для россиян и чего ожидать ближайшей зимой, рассказал в интервью «Известиям» руководитель Росгидромета Игорь Шумаков.

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«Август 2023 года стал самым теплым в России, а лето вошло в тройку самых теплых за период наблюдений с 1891 года. Еще теплее было только летом 2021 и 2016 годов. На Северном полушарии Земли и август, и лето стали рекордно жаркими. И это не только наши выводы, это выводы и Всемирной метеорологической организации», — заявил Шумаков.

Он отметил, что территория России теплеет в 2,5 раза быстрее, чем планета в целом. Однако, несмотря на потепление климата и аномально жаркие август и сентябрь в Центральной России, теплая верхняя одежда россиянам еще пригодится.

«Если шуба нужна для тепла, то надо. Морозы будут обязательно. И на наш с вами век надо еще, наверное, не одну шубу купить. Даже при таком потеплении в Москве на несколько дней января и февраля температура опускается ниже –25 градусов. И пока так и будет», — заметил руководитель Росгидромета.

Шумаков сообщил, что среди последствий потепления — увеличение числа опасных природных явлений. Это сильные осадки, ураганные ветры, засухи и так далее. Их число будет расти в ближайшие десятилетия, уверен он.

«Скорость очень сложно спрогнозировать. Но есть такие данные: в 2020 году было около тысячи опасных явлений, из которых около трети нанесли ущерб экономике России, а в 2021-м их было уже более 1200. В 2022 году их снова было около тысячи. За восемь месяцев этого года зарегистрировано 906 природных опасных явлений, 354 из которых уже нанесли значительный ущерб экономике. Тенденция налицо, и она в ближайшие годы, скорее всего, сохранится», — сказал руководитель Росгидромета.

Подробнее читайте в эксклюзивном интервью главы Росгидромета Игоря Шумакова «Известиям»:

«На наш с вами век надо еще не одну шубу купить»

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