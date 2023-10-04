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Расчеты миномета «Тюльпан» уничтожили укрепрайон наемников ВСУ

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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Расчеты самоходного миномета 2С4 «Тюльпан» успешно пробили укрепрайон наемников Вооруженных сил Украины (ВСУ) на купянском направлении. Корреспондент «Известий» Марина Кравцова побывала на позициях и поделилась кадрами боевой работы российских военнослужащих.

«С беспилотника засекают, передают нам цели. Мы уже работаем по ним. <…> Обычно по укрепленным сооружениям — здания, ангары всякие, то, что надо пробить», — поделился военнослужащий ВС РФ Александр.

Корреспондент рассказала, что от момента обнаружения цели до выстрела проходит менее пяти минут. Работа ведется фугасными минами и активно-реактивными снарядами. Боеприпас выбирается в зависимости от расстояния до цели и других факторов.

«Расчет миномета сейчас работает по укрепленным позициям врага. Мощность удара такая, что железобетонные укрепления пробивает на глубину 6 м», — рассказала Кравцова.

На кадрах объективного контроля можно увидеть, что расчет миномета отработал успешно — укрепрайон наемников поражен. Бойцы рассказали съемочной группе, что данный миномет прозвали «Грозой», так как, по их словам, он является грозой для украинских боевиков, когда работает по их целям.

Осеннее обострение: ВФУ возобновили атаки на донецком направлении
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Ранее, 3 октября, военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко сообщил, что Вооруженные силы (ВС) РФ уничтожили опорный пункт украинских подразделений на купянском направлении с помощью огневой техники. По его словам, позиция противника была обнаружена при помощи аэроразведки в районе населенного пункта Новоселовское.

Ранее в этот день начальник пресс-центра группировки ВС РФ «Восток» Олег Чехов сообщил, что российские военные пресекли наступление семи групп пехоты ВСУ на южнодонецком направлении. Кроме того, ударом тяжелой огнеметной системы «Солнцепек» были уничтожены склад боеприпасов и скопление пехоты ВСУ в районе Новодонецкого и севернее Приютного.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне усугубившейся ситуации в регионе.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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