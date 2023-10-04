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Путин на встрече с Бжанией поздравил народ Абхазии с прошедшим Днем независимости
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Путин на встрече с Бжанией поздравил народ Абхазии с прошедшим Днем независимости

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Фото: РИА Новости/Sputnik/Томас Тхайцук
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Президент России Владимир Путин в ходе встречи с главой Абхазии Асланом Бжанией поздравил абхазский народ с прошедшим 30 сентября Днем независимости республики. Об этом 4 октября сообщает официальный сайт президента РФ.

«Совсем недавно Абхазия отмечала два праздника — День признания, День победы и независимости. И я вас хочу еще раз поздравить, пожелать всего доброго вам и всей Абхазии, всему народу Абхазии», ― заявил российский лидер.

В ходе встречи с президентом Абхазии Путин сообщил, что за прошедший год товарооборот между странами вырос на 73%. Кроме того, 64 российских субъекта разными способами поддерживают отношения с Абхазией. Всего на сегодняшний день работают свыше 200 совместных предприятий. Так, например, Владимир Путин указал на образовательный центр «Сириус», в котором обучаются дети из Абхазии.

«И возможности большие. Надеюсь, что это сотрудничество в гуманитарной сфере, сфере образования, поддержки детей, прежде всего, конечно, в данном случае талантливых детей, перспективных, оно будет продолжаться», ― отметил президент России.

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Ранее, 30 сентября, Владимир Путин поздравил телеграммой Аслана Бжанию с Днем победы и независимости Абхазии. В своем сообщении Путин подтвердил, что Россия будет продолжать помогать правительству и народу Абхазии решать актуальные социально-экономические задачи и обеспечивать национальную безопасность.

До этого, 26 августа, в 15-ю годовщину независимости Абхазии Бжания поблагодарил Путина за поддержку республики до и после ее признания. Бжания подчеркнул, что выражает благодарность от всего абхазского народа.

26 августа 2008 года после нападения Грузии на Цхинвал Россия признала суверенитет Южной Осетии и Абхазии. Власти России много раз говорили, что признание независимости двух бывших грузинских автономий не может быть пересмотрено.

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