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Клинтон связала рост популярности российской позиции в мире с влиянием Путина

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Фото: REUTERS/Ken Cedeno
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В США существует идеологический и партийно-политический раскол из-за растущего числа сторонников пророссийской позиции, заявила 3 октября в интервью PBS News бывшая госсекретарь Хиллари Клинтон, которая теперь является профессором практики в Школе международных и общественных отношений Колумбийского университета.

Она уверена, что такая смена мнений связана с определенным влиянием президента РФ Владимира Путина на мировой политической арене. Кроме того, считает Клинтон, Россия «в восторге от разногласий по поводу того, продолжим ли мы и на каком уровне финансировать Украину».

«Когда я слышу, как люди пересказывают российские тезисы, впервые прозвучавшие на телеканале Russia Today или впервые появившиеся в речи российского чиновника, это определенно очко в пользу Путина», — отметила она.

Клинтон добавила, что несмотря на разногласия и определенный раскол, большинство конгресса «по-прежнему за поддержку Украины».

Жизнь после SMER: почему в Словакии наметился пророссийский реванш
Западные эксперты считают, что у Москвы появится новый союзник

27 сентября официальный представитель Кремля Дмитрий Песков напомнил, что экс-госсекретарь США Хиллари Клинтон известна своими попытками ставить всë с ног на голову и подменять понятия. Так он прокомментировал заявление Клинтон, в котором она указала, что президент РФ «сам виноват» в расширении НАТО на Восток.

25 сентября агентство Bloomberg сообщило, что у России в Евросоюзе, помимо Венгрии, может появиться еще один союзник — в лице Братиславы. Лидер словацкой партии Smer, бывший премьер-министр Роберт Фицо, — противник оказания военной помощи Украине и присоединения этой страны к НАТО.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Украины после начала спецоперации России по защите Донбасса. Решение о ее проведении было объявлено 24 февраля 2022 года на фоне обострения ситуации в регионе.

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