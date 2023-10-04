Германия направит Украине средства ПВО для защиты экспорта зерна в Румынию

Германия до конца года передаст Украине дополнительные средства противовоздушной обороны для защиты маршрутов поставки украинского зерна в Румынию, сообщило 4 октября агентство Bloomberg со ссылкой на источник.

По его данным, Берлин предоставит Киеву одну дополнительную зенитную ракетную систему IRIS-T и более десятка зенитных орудий Gepard в целях защиты грузов, направляющихся в Румынию по южному побережью Украины. В дальнейшем ФРГ планирует передачу новых систем IRIS-T, когда они будут произведены.

Источники Bloomberg не раскрыли конкретных маршрутов, для защиты которых предназначены новые системы ПВО, а также будут ли в этом процессе задействованы какие-либо иные средства.

По информации агентства, с момента выхода России из зерновой сделки основная часть сельскохозяйственного экспорта Украины осуществлялась сухопутными, автомобильными и речными маршрутами. Как следствие, в сентябре экспорт украинского зерна сократился более чем на 50%.

Факт передачи Украине IRIS-T и Gepard подтвердил депутат бундестага Маркус Фабер, являющийся членом оборонного комитета. Согласно его сведениям, Киев действительно получит больше единиц данных систем и орудий, а также амуницию.

Ранее в понедельник, 2 октября, первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский рассказал «Известиям» об отсутствии на данный момент возможностей для возвращения России в зерновую сделку. Он отметил, что условия Москвы по экспорту российской сельхозпродукции и удобрений так и не были выполнены, тогда как ООН не предложила подходящих альтернатив.

27 сентября военный эксперт, офицер ПВО запаса Владислав Шурыгин рассказал «Известиям» о способах борьбы российских войск с системами IRIS-T в зоне проведения спецоперации на Украине, отметив, что ВС РФ ведут за этими комплексами охоту.