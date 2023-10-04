В Саратове сгорел трамвай
Трамвай сгорел в Саратове. Об этом 4 октября сообщила пресс-служба главного управления МЧС России по Саратовской области.
«В 14:18 (13:18 мск) поступил сигнал о загорании трамвая маршрута № 3 на остановке у торгового центра «Навигатор». Горел моторный отсек на площади 1 кв. м», — говорится в сообщении.
Пассажиры покинули трамвай самостоятельно до прибытия пожарно-спасательных подразделений. В результате происшествия никто не пострадал.
Ранее в этот день на севере Москвы загорелся автомобиль. Пожар произошел на проезжей части Большой Академической улицы в районе дома № 6, к. 1.