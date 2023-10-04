В районе Коптево на севере Москвы загорелся автомобиль. Об этом 4 октября сообщил столичный дептранс в Telegram.

Пожар произошел на проезжей части Большой Академической улицы в районе дома № 6 к. 1.

«На месте работают оперативные службы города. Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются», — сообщили в дептрансе.

Рядом с местом происшествия затруднено движение, водителям предложили выбирать пути объезда.

Ранее, 27 сентября, легковой автомобиль загорелся на парковке возле торгового центра Columbus в Москве. Машину объяло пламенем после неожиданного взрыва в двигателе спустя два месяца после покупки.