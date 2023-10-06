Камера с хранением: чем интересен смартфон Huawei P60 Pro

В начале июня в российских торговых сетях появилась новинка от компании Huawei — смартфон Mate 60 Pro. Корреспондент «Известий» пользовался гаджетом на протяжении трех месяцев. Об особенностях смартфона и его основных функциях — в нашем материале.

По одежке встречают

Дизайн — одна из самых важных составляющих современных гаджетов. Люди не хотят пользоваться скучными телефонами, поэтому компании вынуждены идти на разные ухищрения, чтобы представить устройства в выгодном свете перед потенциальными покупателями. И с этой частью у Huawei Mate 60 Pro полный порядок: смартфон смотрится весьма стильно и выглядит очень дорого. Задняя панель сделана из матового стекла, передняя представляет собой большой экран с аккуратным вырезом под фронтальную камеру. Держать телефон удобно, он не выскальзывает из рук даже без чехла. На выбор доступно две расцветки — графитовая и белая.

У Huawei традиционно установлена одна из самых лучших камер на рынке смартфонов. Дневные, ночные и вечерние фотографии получаются с естественными цветами, к балансу белого также нет никаких вопросов. Отдельно хочется похвалить зум — даже если снимать с приближением, то никакие детали в кадре не теряются. Устройство также умеет менять диафрагму, что тоже плюс для тех, кто привык снимать на телефон.

Видеосъемка на хорошем уровне. Единственная претензия — к софту. Во время съемки 4К и 60 кадрах в секунду заметны небольшие подергивания, которых нет потом в итоговом видео. Поэтому тем, кто будет снимать на этот телефон, стоит быть готовым к подобного рода фокусам от прошивки. Ну и, разумеется, не стоит ждать от Mate 60 Pro качества видео, сравнимого с последними смартфонами Apple, в этом плане iPhone по-прежнему недосягаем для конкурентов.

Автономность, производительность и связь

Время работы Mate 60 Pro отличное. Даже в режиме самого активного повседневного использования устройство доживает до конца рабочего дня. Конечно, если запускать требовательные игры вроде PUBG, телефон сядет быстрее, но законы физики победить никак нельзя. Понравилась быстрая зарядка — емкость аккумулятора заполняется на 50% за 10 минут.

Пару слов о производительности. Несмотря на устаревший процессор — у Huawei Mate 60 Pro стоит Snapdragon 8+ первого поколения 2022 года выпуска, телефон отлично справляется с любыми задачами. Например, даже самые требовательные игры вроде «Мир Танков» (которые есть в встроенном магазине Huawei App Gallery) идут на самых высоких настройках графики.

Складывается ощущение, что производители загнали себя в угол, устанавливая каждый год всё более мощные чипы. «Железо» становится всё лучше, но его производительность некуда деть, поэтому на практике между прошлогодними и нынешними мобильными чипами нет никакой разницы.

Еще один минус, который касается подавляющего большинства китайских телефонов, не только Huawei, — это отсутствие eSIM. Поэтому если брать устройство в поездку, то придется покупать физическую SIM-карту.

У Huawei получился интересный смартфон, который стоит дешевле своих конкурентов. Гаджет можно приобрести у ритейлеров в среднем за 80 тыс. рублей, в то время как Galaxy S23 Ultra нельзя найти дешевле 90 тыс., а iPhone 14 Pro Max — ниже 100 тыс. Поэтому если потенциального владельца не смущают вышеупомянутые недостатки, телефон можно рекомендовать к покупке.