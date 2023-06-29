Все сложилось: чем интересен смартфон Huawei Mate X3

В России появился новый флагманский складной смартфон Huawei Mate X3. Цена на устройство, доступное у ведущих ритейлеров, начинается от 150 тыс. рублей. О том, что пользователь девайса получает за такие деньги, и о чем говорит опыт эксплуатации этого смартфона в течение месяца, читайте в материале «Известий».

Эра наступила

Когда в 2019 году компания Samsung показала первый складной Galaxy Fold в Сан-Франциско, к устройству отнеслись с недоверием. А удобно ли такой штукой пользоваться? Сколько складываний она выдержит? Корреспондент «Известий» был на этой презентации и хорошо помнит, как журналисты хотели посмотреть на чудо техники, но им показали девайс... за стеклом — чтобы с ним ничего не случилось.

С тех пор популярность таких устройств с каждым годом росла. По данным «М.Видео-Эльдорадо», за первые четыре месяца 2023 года продажи складных смартфонов относительно прошлого года увеличились вдвое.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина

Первое, на что сразу обращаешь внимание — толщина устройства. По сравнению с аналогами от других компаний девайс значительно тоньше. Когда пользуешься им в закрытом виде, не создается ощущения, что это — складной смартфон. Скорее, слегка увеличенный обычный «кирпичик».

Нельзя не отметить и вес — около 240 г. В своем классе это один из самых легких аппаратов, вес того же Galaxy Fold 4 — 263 г, а Tecno Phantom V Fold — 299 г. Получается, аппарат будет уместно смотреться и в женской сумочке, и в мужском портфеле.

Китайские премудрости

Многие пользователи будут переходить на девайс со смартфонов на Android или iOS, и один из ключевых вопросов — насколько удобно переносить информацию на Huawei Mate X3. Для этого у производителя есть приложение Phone Clone, оно доступно на всех операционных системах.

Чтобы произвести сопряжение устройств, например с iPhone и Huawei, необходимо на обоих гаджетах скачать приложение. После этого в нем выбрать «перенести данные на Huawei» и выбрать в меню информацию, которую необходимо скопировать на новый телефон. Стоит отметить, что достаточно большой объем данных копируется быстро — в среднем за полчаса.

Начиная с 2020 года Huawei вывела на глобальный рынок собственную операционную систему — Harmony OS. За прошедшие три года корпорации удалось ее значительно «подтянуть»: в фирменном магазине приложений AppGallery есть все необходимые пользователям приложения.

Важным преимуществом стора является и наличие всех необходимых банковских приложений — «Сбер», «ВТБ», Тинькофф, ПСБ и другие.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина

Кроме этого, в AppGallery можно скачать софт от Google. Если обладатель девайса привык пользоваться Chrome, то он будет доступен и на Mate X3. Чтобы скачать его, необходимо зайти в AppGallery и ввести «Chrome», после чего скачать приложение из безопасных сторонних источников. Как только оно установится, браузер будет работать точно так же, как и любое другое встроенное приложение, пользователь не заметит никакой разницы.

На смартфон можно загружать и пользоваться и другими популярными google-приложениями. Для этого на Mate X3 существует программа Gbox от независимого разработчика. Именно через нее на гаджете работает такой софт как YouTube, Google Карты, Google Фото и другие. Владельцу достаточно один раз согласиться на установку утилиты при скачивании приложения из AppGallery, после чего можно с легкостью загружать любой софт для Android. Более того, достаточно один раз авторизоваться в аккаунте Google, и он автоматически синхронизируется в других сервисах.

Помимо этого, в AppGallery можно совершать покупки внутри приложений и игр — доступна оплата российскими банковскими картами — MasterCard, Visa, «Мир», а также со счёта мобильного телефона и QIWI Кошелька.

Что касается интерфейса системы, то оно привычно как для обладателей устройств на Android, так и для фанатов iPhone. Меню плавное и отзывчивое, пользоваться системой комфортно — не последнюю роль в этом играет экран с тактовой частотой в 120 Гц, так что, если человек привык к ней на компьютере, ту же плавность он ощутит и при использовании смартфона.

Фото и видео

Интерфейс камеры прост и понятен. На выбор несколько настроек — обычная фотография, профессиональный режим, где можно поиграться c композицией, режим портета, ночной режим и дополнительная вкладка, где можно снимать панораму, делать макросъемку, копировать документы и так далее.

Основной модуль камеры имеет разрешение 50 мегапикселей. У аппарата получаются очень качественные снимки — все довольно детально. Хорошо производитель поработал и над ночным режимом.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина

А вот в том, что касается видео, здесь не все так гладко. Несмотря на то, что аппарат снимает в 4К и 60 кадрах, при перемещении устройства во время съемки картинка на экране отображается рывками (надо отметить, что итогового видео проблема не касается). Есть претензии и к зуму — если пытаться снимать ролики с увеличением, картинка снова начинается дергаться, но в этом случае ее пытается выстроить стабилизатор.

Если же говорить о фото- и видеовозможностях в целом, то аппарат снимает на уровне других производителей смартфонов с гибким экраном и в некоторой степени даже превосходит их. Правда, не стоит рассчитывать, что, снимая видео на Mate X3, вы получить то же самое качество, что на флагманах Apple.

Аккумулятор и время работы

Конструкция Mate X3 такова, что батарея устройства разделена по двум половинкам гаджета — это нужно как раз для того, чтобы девайс получился тонким. Общая емкость аккумулятора составляет 4800 мАч. В комплект входит зарядное устройство на 66 Вт.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина

Гаджет заряжается очень быстро, с нуля до 100% — всего за 40 минут. Интересная особенность: когда пользователь ставит его на зарядку, на экране появляется сообщение, устройство лучше раскрыть.

Что касается времени работы, то при активном использовании телефона спокойно хватит на целый день. В среднем это получается около пяти часов работы экрана.

Связь и производительность

В аппарате установлены модуль Wi-Fi 6, Bluetooth версии 5,2, NFC — это значит, что гаджет можно использовать для оплаты товаров, например через тот же Mir Pay. В нынешних условиях это неоспоримое преимущество, поскольку далеко не все производители поддерживают беспроводные платежи.

В минусы можно записать отсутствие модуля eSIM. Да, в гаджете есть две SIM-карты, но если владелец устройства привык путешествовать и использовать в поездках местные электронные SIM-карты, его ждет некоторое разочарование. Отсутствие же в устройстве модуля для поддержки сетей пятого поколения 5G в РФ не критично.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина

С производительностью у Huawei Mate X3 все хорошо. Аппарат получил современный процессор Qualcomm и 12 Гб оперативной памяти. По нынешним временам это стандарт для флагманов, поэтому никаких проблем с играми у владельца не возникнет — все запускается и работает на максимальных настройках графики.

Еще одним плюсом устройства является ударопрочное стекло Kunlun. Если случайно уронить смартфон на пол или любую другую твердую поверхность, то с большой долей вероятности оно останется целым.