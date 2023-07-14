Строгий юноша: что умеет обновленный ноутбук от Huawei
В России поступил в продажу новый ноутбук от компании Huawei — MateBook D14. Цена на устройство у ведущих ритейлеров начинается от 48 тыс. рублей. О том, что получает потребитель за эти деньги и для решения каких задач можно использовать лэптоп, читайте в материале «Известий».
Позиционирование, комплект поставки и дизайн
Huawei позиционирует устройство как высокопроизводительное решение, которое подходит как для решения офисных задач (работа с документами, программами редактирования фото и видео), так и для развлечений — просмотра видео на YouTube, в онлайн-кинотеатрах. Основная аудитория — молодые пользователи, которые учатся в ВУЗе или только что закончили его, а также офисные работники.
Лэптоп поставляется в обычной картонной коробке — полиграфических изысков, как в случае с продукцией, например, Apple, ждать не стоит. В комплектацию входят краткое руководство пользователя, гарантийный талон и адаптер питания с разъемом USB-C емкостью 65 Вт.
Модель выполнена в строгом дизайне. Все поверхности у ноутбука металлические, серого цвета. Справа находятся порт USB-3.2, разъем HDMI и выход для наушников. На левой боковой грани — один порт USB 2.0 и еще один USB-3.2. В целом, этого вполне достаточно для того, чтобы подключить к устройству мышь, дополнительный монитор, зарядное устройство или флэш-накопитель.
А вот «тестирование на MacBook» — когда устройство можно открыть одной рукой, MateBook D14, к сожалению, не проходит. Несмотря на то, что крышка имеет специальный вырез, фиксируется она достаточно жестко, и при открывании приходится придерживать лэптоп рукой, чтобы он не съехал со стола.
Производительность
«Известия» тестировали модель на процессоре Intel Core i5-1240P 12-го поколения, 8 Гб оперативной памяти и 512 Гб встроенной, установленной операционной системой Windows 11 Домашняя. Такая конфигурация стоит 66 тыс. рублей.
Сразу следует разделить производительность на два пункта. Эта «офисные» задачи и высокопроизводительные, включающие в себя запуск ресурсоемких приложений. С первым у Huawei MateBook D14 полный порядок. Даже если запустить несколько вкладок в браузере в разрешении 4K, и открыть при этом Microsoft Office, то показатель загруженности центрального процессора составит около 10 — 12%. При этом никаких подтормаживаний и зависаний не наблюдается.
А вот чем точно не стоит нагружать ноутбук, так это современными играми. Корреспондент «Известий» попытался запустить обновленный Cyberpunk 2077 (2023 года) и Mafia Definitive Edition (2020 года).
В случае с Cyberpunk 2077 на низких настройках графики и с отключенной технологией масштабирования AMD Super Resolution, лэптоп выдавал в среднем около 15 кадров в секунду. Для такой машинки — очень даже неплохо. Но минимальным для комфортной игры считается значение 30 кадров в секунду (а идеальным и вовсе 60), поэтому не стоит запускать такую высокопроизводительную игру на данном устройств.
Еще во время теста в Cyberpunk 2077 лэптоп достаточно сильно грелся, причем это ощущалось как на корпусе самого устройства, так и на клавиатуре.
При игре в Mafia Definitive Edition ситуация принципиально не отличалась — на низких настройках графики частота кадров в секунду «плавала» от 18 до 20, но ноутбук все так же сильно нагревался.
Гораздо лучше ситуация со старыми играми, вроде Dark Souls Remastered 2018 года. При работе приложения компьютер выдавал 60 кадров в секунду на высоких настройках графики. Так что, если владелец Huawei MateBook D14 — фанат серии от японской студии Bandai Namco, ему определенно будет чем развлечь себя в свободное время.
Экран, клавиатура и камера
По сравнению с прошлогодней версией этого ноутбука, в Huawei слегка подняли разрешение экрана. Вместо значения 1920×1080, в новой модели оно стало 1920×1200.
Современные пользователи привыкли к высокому разрешению, и поэтому улучшение данного параметра — правильный шаг со стороны компании. Цвета при этом насыщенные, изображение четкое, придраться не к чему.
Однако у экрана лэптопа все же есть один недостаток — это недостаточная яркость. Ее параметр — 300 нит. Для сравнения, у современных флагманских смартфонов она доходит до 1700 нит. Поэтому работать или смотреть видео на лэптопе на улице, особенно в солнечную погоду, будет не совсем некомфортно. Есть вопросы и к малому углу обзора — это особенно заметно, если сидеть рядом с владельцем ноутбука.
Клавиатура у модели хорошая, печатать на ней удобно. Понравится пользователям и тачпад — он очень четкий и отзывчивый.
Один из основных сценариев работы за ноутбуком — общение с коллегами по или друзьями по видео. Веб-камера расположена по центру, ее разрешение HD. В целом, она выдает достаточно качественную картинку и правильно отображает цвета.
Работа от аккумулятора
Ноутбук оснащен встроенным программным обеспечением — Huawei PC Manager. В нем можно выбрать два режима работы — это «Производительность», когда система настраивается таким образом, что расход заряда аккумулятора, температура и уровень шума находятся на максимуме, и «Баланс» — в этом случае лэптоп работает в «тихом» режиме.
От выбранного пользователем параметра целиком зависит время работы. В первом случае оно будет меньше, во втором — больше. В среднем под высокой нагрузкой (например, при просмотре 4К-видео) в режиме «Баланс» аккумулятор за полчаса разряжается на 10%, в режиме «Производительность» — на 12–15%. Если пользоваться ноутбуком для набора текстов и просмотра веб-браузера, то его хватит на 9 часов — фактически, на полный рабочий день вдали от розетки.
Итоги
У Huawei получилась весьма любопытная «машинка». Она справляется с поставленными перед ней задачами — такими как набор текстов, редактирование презентаций, просмотр контента. Конечно, есть у нее и определенные недостатки (тот же неяркий дисплей), но плюсы этой модели значительно перевешивают минусы. Кроме того, у нее привлекательная цена — ноутбук без предустановленной операционной системы можно купить менее, чем за 50 тыс. рублей. За эти деньги пользователь получает высокопроизводительное решение, которого хватит на несколько лет вперед.