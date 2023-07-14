Строгий юноша: что умеет обновленный ноутбук от Huawei

В России поступил в продажу новый ноутбук от компании Huawei — MateBook D14. Цена на устройство у ведущих ритейлеров начинается от 48 тыс. рублей. О том, что получает потребитель за эти деньги и для решения каких задач можно использовать лэптоп, читайте в материале «Известий».

Позиционирование, комплект поставки и дизайн

Huawei позиционирует устройство как высокопроизводительное решение, которое подходит как для решения офисных задач (работа с документами, программами редактирования фото и видео), так и для развлечений — просмотра видео на YouTube, в онлайн-кинотеатрах. Основная аудитория — молодые пользователи, которые учатся в ВУЗе или только что закончили его, а также офисные работники.

Лэптоп поставляется в обычной картонной коробке — полиграфических изысков, как в случае с продукцией, например, Apple, ждать не стоит. В комплектацию входят краткое руководство пользователя, гарантийный талон и адаптер питания с разъемом USB-C емкостью 65 Вт.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина

Модель выполнена в строгом дизайне. Все поверхности у ноутбука металлические, серого цвета. Справа находятся порт USB-3.2, разъем HDMI и выход для наушников. На левой боковой грани — один порт USB 2.0 и еще один USB-3.2. В целом, этого вполне достаточно для того, чтобы подключить к устройству мышь, дополнительный монитор, зарядное устройство или флэш-накопитель.

А вот «тестирование на MacBook» — когда устройство можно открыть одной рукой, MateBook D14, к сожалению, не проходит. Несмотря на то, что крышка имеет специальный вырез, фиксируется она достаточно жестко, и при открывании приходится придерживать лэптоп рукой, чтобы он не съехал со стола.

Производительность

«Известия» тестировали модель на процессоре Intel Core i5-1240P 12-го поколения, 8 Гб оперативной памяти и 512 Гб встроенной, установленной операционной системой Windows 11 Домашняя. Такая конфигурация стоит 66 тыс. рублей.

Сразу следует разделить производительность на два пункта. Эта «офисные» задачи и высокопроизводительные, включающие в себя запуск ресурсоемких приложений. С первым у Huawei MateBook D14 полный порядок. Даже если запустить несколько вкладок в браузере в разрешении 4K, и открыть при этом Microsoft Office, то показатель загруженности центрального процессора составит около 10 — 12%. При этом никаких подтормаживаний и зависаний не наблюдается.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина

А вот чем точно не стоит нагружать ноутбук, так это современными играми. Корреспондент «Известий» попытался запустить обновленный Cyberpunk 2077 (2023 года) и Mafia Definitive Edition (2020 года).

В случае с Cyberpunk 2077 на низких настройках графики и с отключенной технологией масштабирования AMD Super Resolution, лэптоп выдавал в среднем около 15 кадров в секунду. Для такой машинки — очень даже неплохо. Но минимальным для комфортной игры считается значение 30 кадров в секунду (а идеальным и вовсе 60), поэтому не стоит запускать такую высокопроизводительную игру на данном устройств.

Еще во время теста в Cyberpunk 2077 лэптоп достаточно сильно грелся, причем это ощущалось как на корпусе самого устройства, так и на клавиатуре.

При игре в Mafia Definitive Edition ситуация принципиально не отличалась — на низких настройках графики частота кадров в секунду «плавала» от 18 до 20, но ноутбук все так же сильно нагревался.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина

Гораздо лучше ситуация со старыми играми, вроде Dark Souls Remastered 2018 года. При работе приложения компьютер выдавал 60 кадров в секунду на высоких настройках графики. Так что, если владелец Huawei MateBook D14 — фанат серии от японской студии Bandai Namco, ему определенно будет чем развлечь себя в свободное время.

Экран, клавиатура и камера

По сравнению с прошлогодней версией этого ноутбука, в Huawei слегка подняли разрешение экрана. Вместо значения 1920×1080, в новой модели оно стало 1920×1200.

Современные пользователи привыкли к высокому разрешению, и поэтому улучшение данного параметра — правильный шаг со стороны компании. Цвета при этом насыщенные, изображение четкое, придраться не к чему.

Однако у экрана лэптопа все же есть один недостаток — это недостаточная яркость. Ее параметр — 300 нит. Для сравнения, у современных флагманских смартфонов она доходит до 1700 нит. Поэтому работать или смотреть видео на лэптопе на улице, особенно в солнечную погоду, будет не совсем некомфортно. Есть вопросы и к малому углу обзора — это особенно заметно, если сидеть рядом с владельцем ноутбука.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина

Клавиатура у модели хорошая, печатать на ней удобно. Понравится пользователям и тачпад — он очень четкий и отзывчивый.

Один из основных сценариев работы за ноутбуком — общение с коллегами по или друзьями по видео. Веб-камера расположена по центру, ее разрешение HD. В целом, она выдает достаточно качественную картинку и правильно отображает цвета.

Работа от аккумулятора

Ноутбук оснащен встроенным программным обеспечением — Huawei PC Manager. В нем можно выбрать два режима работы — это «Производительность», когда система настраивается таким образом, что расход заряда аккумулятора, температура и уровень шума находятся на максимуме, и «Баланс» — в этом случае лэптоп работает в «тихом» режиме.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина

От выбранного пользователем параметра целиком зависит время работы. В первом случае оно будет меньше, во втором — больше. В среднем под высокой нагрузкой (например, при просмотре 4К-видео) в режиме «Баланс» аккумулятор за полчаса разряжается на 10%, в режиме «Производительность» — на 12–15%. Если пользоваться ноутбуком для набора текстов и просмотра веб-браузера, то его хватит на 9 часов — фактически, на полный рабочий день вдали от розетки.

Итоги