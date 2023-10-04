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В МГИМО оценили ожидаемое поражение партии Шольца на выборах в Баварии

Соколов: поражение партии Шольца на выборах в Баварии не станет для него ударом
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Фото: Global Look Press/Andreas Gora
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Ожидаемые скромные результаты выборов в Баварии и Гессене для Социал-демократической партии Германии (СДПГ) не станут серьезным ударом по канцлеру ФРГ Олафу Шольцу и всей правящей коалиции. Об этом в разговоре с «Известиями» 4 октября заявил научный сотрудник Центра европейских исследований Института международных исследований МГИМО Артем Соколов.

Ранее журналист Вольфрам Ваймер в статье для ресурса N-TV выразил мнение, что Шольца и СДПГ ожидает «историческое фиаско» на выборах в ландтаги (земельные парламенты) в Баварии и Гессене, которые пройдут 8 октября.

По словам Соколова, предстоящие выборы имеют важное значение для немецкой политики, прежде всего в качестве генеральной репетиции перед выборами в Европарламент и выборами в трех восточных федеральных землях ФРГ в 2024 году.

При этом, как отмечает эксперт, будет преувеличением считать, что ожидаемые скромные результаты СДПГ станут серьезным ударом по Шольцу.

«Вряд ли кто-то всерьез рассчитывал на то, что социал-демократы могут потеснить ХСС («Христианско-социальный союз». — Ред.) в Баварии, даже с учетом того, что партия [премьер-министра Маркуса] Зёдера несколько сдала в рейтингах», — считает Соколов.

Кроме того, данные опросов по выборам в Гессене показывают, что СДПГ также может принять участие в формировании земельного правительства, если правящая там оппозиционная партия «Христианско-демократический союз» (ХДС) захочет сменить партнера по коалиции в лице партии «Союз 90 / Зеленые», — добавил научный сотрудник.

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Ранее, 23 сентября, газета Bild сообщила, что число поддерживающих правящую в ФРГ коалицию жителей Германии достигло рекордного минимума, составив 37%. Это, как уточнила газета, на 15% меньше, чем на выборах в 2021 году.

Между тем в конце августа сопредседатель оппозиционной партии АДГ Тино Хрупалла обвинил Шольца в «деиндустриализации» страны. Политик заявил, что меры правительства по достижению климатической нейтральности вынуждают почти треть представителей энергоемкой промышленности покинуть страну.

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