На Кубани по надписям на зданиях раскрыли убийство семилетней давности
Суд Краснодарского края приговорил к 11 годам колонии строго режима 66-летнему мужчине, убившему кувалдой восьмилетнюю девочку еще в 2016 году. Об этом 4 октября сообщает следственное управление СК РФ по региону.
В 2016 году в поселке Звезда Ленинградского района пропала девочка, которую не могли найти длительное время. Однако в 2020-м в одном из соседних населенных пунктов на нескольких зданиях появились надписи о местонахождении останков ребенка. Следователи сразу же выехали на указанный участок и нашли там кости.
Выяснилось, что в день пропажи восьмилетняя девочка несколько раз забегала во двор, где жил Николай Мишин, «чем отвлекала» мужчину. Он ее прогонял несколько раз, а потом насмерть ударил кувалдой по голове. После совершенного преступления мужчина вывез тело ребенка на автомобиле в соседний населенный пункт и спрятал в поле. Спустя 3,5 года он начал оставлять послания на зданиях.
Мишина признали виновным в убийстве девочки (ст. 105 УК РФ). Помимо 11 лет колонии строго режима с ограничением свободы на год ему назначили компенсацию морального вреда в размере 1 млн рублей.
Ранее, 18 сентября, сообщалось о раскрытии 23-летней давности убийства московского бизнесмена Альберта Кантемирова. Это произошло 3 августа 2000 года в Митино. По делу арестованы два фигуранта: предполагаемый организатор и один из стрелявших. Вину они не признают.