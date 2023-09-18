СК раскрыл убийство московского бизнесмена 20-летней давности

Убийство московского бизнесмена на окраине столицы раскрыл Следственный комитет. Преступление было совершено 3 августа 2000 года в Митино. Об этом «Известиям» рассказала следователь по особо важным делам следственного управления по Северо-Западному округу СК РФ по Москве, майор юстиции Мария Иткина.

«На тот момент это была граница с Московской областью, там была одна новостройка. Рядом находился пустырь, и местность была практически не застроена. На место приехали две машины, одна из них была марки «Мерседес», где были обвиняемые, и «Жигули» с потерпевшими. Там находились Альберт Кантемиров, его брат и друг. Это было днем. Из «Мерседеса» вышли двое злоумышленников и открыли стрельбу по машине потерпевших», — сказала она.



Следователь отметила, что целью преступников был именно Альберт Кантемиров. Один из них стрелял по машине из двух рук из неустановленных типов оружия. За происходящим из машины наблюдал третий злоумышленник — он был организатором.



«Всё происходило очень быстро. Первой пулей они попали через лобовое стекло непосредственно в Альберта Кантемирова — стреляли именно в него. Ему удалось выползти из машины и уйти на некоторое расстояние. Его брат и друг сбежали. Назначенная встреча касалась денежных обязательств между Альбертом Кантемировым и одним из обвиняемых», — поделилась Мария Иткина.



Изначально расследованием убийства бизнесмена занималась прокуратура, однако собрать достаточно доказательств против подозреваемых им не удалось. Теперь в деле двое обвиняемых — они арестованы.

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