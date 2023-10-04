В РАН объяснили суть разработки, за которую дали Нобелевскую премию по химии

Нобелевская премия по химии в этом году присуждена за открытие и разработку контролируемого метода получения квантовых точек. О том, в чем заключается суть разработки и как она в перспективе может быть применена на практике, «Известиям» 4 октября рассказал профессор РАН Александр Мажуга.

«Квантовая точка — это неорганический, сложный по составу химический материал. Он может содержать медь, селен, индий, кадмий и другие элементы и их соединения. Размер таких частиц не велик, чаще всего не более 10 нм. Но самое главное, что такие частицы обладают флуоресценцией, то есть возможностью светиться после их облучения, при этом при разнообразных длинах волн», — рассказал Мажуга.

По его словам, сегодня такие частицы используются в различных сферах, в том числе при создании светодиодов, в LED-технологиях и многих других.

«Для меня наибольший интерес представляет биомедицинское применение квантовых точек, например, с их помощью можно «подсвечивать» поврежденные ткани, визуализировать опухолевые клетки, следить за транспортом лекарственных препаратов в организме. Но, к сожалению, это применение пока не находит масштабного внедрения из-за токсичности исходных материалов, на основе которых сделаны квантовые точки», — отметил ученый.

Как сообщалось ранее в этот день, лауреатами Нобелевской премии по химии 2023 года стали ученый из России Алексей Екимов, а также Луис Брюс и Мунги Бавенди, которые открыли и синтезировали так называемые квантовые точки — полупроводниковые наночастицы.

Нобелевская премия является одной из наиболее престижных международных премий. Она ежегодно присуждается за выдающиеся научные исследования, революционные изобретения, крупный вклад в культуру или развитие общества.