«Вкусно — и точка» повысила цены на бургеры на 10% из-за роста ставки НДС на них
Сеть общественного питания «Вкусно — и точка» с 1 октября подняла цены на бургеры на 10% после повышения для них ставки НДС. Об этом сообщили в пресс-службе компании «Известиям» в среду, 4 октября.
Там пояснили, что с октября 2023 года НДС на бургеры вырос с 10 до 20%, при этом данное блюдо является основой меню сети.
«Несмотря на любые изменения, главным принципом нашей работы остается сохранение доступных цен при неизменных стандартах качества, продукции и сервиса. Поэтому, учитывая изменения в налоговом законодательстве, с 1 октября мы вынуждены были повысить цены на линейку бургеров на 10%», — рассказали в пресс-службе. Там добавили, что это сделано для того, чтобы не менять размер бургеров или не компенсировать повышение ставки НДС за счет других позиций в меню.
В компании отметили при этом, что гости сети всё так же могут найти выгодные акции и приобрести продукцию кафе по еще более низким ценам в мобильном приложении «Вкусно — и точка».
В предыдущий раз цены на ряд позиций в меню сетевого кафе повышались в конце июня. Как объясняли тогда в пресс-службе, изменения были связаны с ростом себестоимости продукции. При этом проблем с логистикой у компании нет, добавили там.
Рестораны «Вкусно — и точка» открылись в России в июне 2022 года, после ухода с российского рынка компании McDonald's.