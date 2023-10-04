На Пугачеву и Орбакайте подали в суд из-за пирса на их даче в Подмосковье
На певицу Аллу Пугачеву и ее дочь Кристину Орбакайте подали в суд с требованием снести пирс и обеспечить доступ к береговой полосе водного объекта. Об этом 4 октября сообщила помощник председателя Солнечногорского городского суда Московской области Екатерина Белоусова.
Как отмечается, речь идет об объекте, который находится на даче Пугачевой в Солнечногорске.
Истцом по делу выступает бизнесмен из Саратова Анатолий Рыськов.
«Истец просит обязать обеспечить свободный доступ к береговой полосе водного объекта путем сноса сооружений, расположенных в фактических границах земельных участков, принадлежащих ответчикам», — приводит слова Белоусовой агентство городских новостей «Москва».
Суд принял иск к производству, заседание запланировано на 31 октября.
Аналогичное требование истец предъявлял и к певцу Филиппу Киркорову. Тогда он отмечал, что пирс артиста мешает ему рыбачить. Суд отказал мужчине в удовлетворении иска.
Ранее, 25 мая, сообщалось, что Тверской суд Москвы рассмотрит иск к Пугачевой на сумму более 50 тыс. рублей за неуплату аренды земельного участка. Как узнали «Известия», речь идет об участке в районе деревни Бережки в Подмосковье.