На Ставрополье построят завод рыбных консервов
В региональном индустриальном парке «Ставрополь» планируют построить завод по производству рыбных консервов. Стоимость проекта оценивается в 50 млн рублей, заявил министр экономического развития региона Денис Полюбин в своих соцсетях.
Предприятие сможет ежегодно вырабатывать до 3 млн банок консервов. На начальном этапе речь идет о кильке в томате, шпротах и толстолобике, а потом завод сможет расширить ассортимент.
Помимо этого в РИП планируется возвести комплекс по изготовлению сухих смесей для 3D-печати зданий за 53 млн рублей. Его производственная мощность в 2028 году по плану достигнет 416 тыс. мешков в год, пишет ИА StavropolMedia.
Ранее в октябре сообщалось, что в ставропольском селе Донское собираются модернизировать асфальтобетонный завод. Начальная стоимость контракта составляет 23,9 млн рублей.