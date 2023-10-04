На Ставрополье модернизируют асфальтобетонный завод за 24 млн рублей
Асфальтобетонный завод собираются модернизировать в селе Донском Ставропольского края. Начальная стоимость контракта составляет 23,9 млн рублей, окончательную стоимость определят после электронных торгов. Об этом сообщает пресс-служба регионального комитета по госзакупкам.
Подрядной организации необходимо демонтировать имеющееся оборудование, среди которого автоматика и коммуникации, а потом установить новое. Также в его обязанности входит проверить работоспособность предприятия после ремонта, пишет ИА StavropolMedia.
По словам главы комитета Александра Шевченко, поддержка местных производителей, в которую входит и обновление заводов, важна для реализации нацпроектов, экономики региона и страны в целом.
Ранее в сентябре сообщалось, что в Ставропольском крае в 2023 году планируют привести к нормативному состоянию 65 объектов инфраструктуры протяженностью более 170 км. На эти цели выделят более 3,6 млрд рублей.