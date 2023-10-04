Один из пойманных в Крыму диверсантов назвал цель вылазки
Один из взятых в плен во время атаки на северо-западное побережье Крыма украинских диверсантов рассказал о цели вылазки. Видео 4 октября публикует Центр общественных связей ФСБ России.
«Цель высадки — поставить украинский флаг и сказать, что главное управление разведки зашло в Крым», — рассказал украинский военный.
На кадрах видно, что на флаге, который изъяли у диверсантов, есть надпись «Артан» — так называется спецподразделение украинской разведки. По словам мужчины, в общей сложности в группе диверсантов было 16 человек. Они передвигались на скутерах и катере.
Ранее в этот день ФСБ сообщила о предотвращении попытки украинской разведки проникнуть в Крым. Один из участников ДРГ рассказал, что они собирались снять фото и видео на фоне украинского флага в Крыму.
В этот же день самолеты воздушно-космических сил (ВКС) России пресекли попытку украинских диверсантов проникнуть в Крым. Сообщалось, что десант ВСУ следовал в направлении мыса Тарханкут на быстроходном военном катере и трех гидроциклах.
Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.