Первый спутник для интернета вещей «Марафон» будет запущен 26 декабря

Запуск спутника «Марафон» запланирован на 26 декабря 2023 года. Об этом 4 октября сообщила госкорпорация «Роскосмос».

«Новый спутник будет запущен с космодрома Восточный 26 декабря, и его задачи не ограничиваются техническим аспектом. У «Марафона» есть благотворительная миссия — поднять к звездам мечты детей с онкологическими заболеваниями», — говорится в сообщении «Роскосмоса» в Telegram-канале.

Рисунки и детские желания выгравируют на поверхности спутника. Работы детей собирали в больницах Нижнего Новгорода, Тулы, Нижневартовска, Чехова, Санкт-Петербурга, Сыктывкара, Казани, Ярославля, Воронежа, Липецка, Красноярска. Спутник доставит их на высоту 750 км.

Ранее, 7 сентября, «Роскосмос» сообщил, что заключил контракт на изготовление более 130 космических аппаратов для глобальной низкоорбитальной многоспутниковой системы передачи данных «Марафон IoT». Она будет состоять из 264 космических аппаратов, что позволит предоставлять услуги передачи данных на всей территории Земли.

До этого, 23 октября 2022 год, три спутника «Гонец-М» и первый аппарат по программе «Сфера» были выведены на орбиту. За день до этого, 22 октября, состоялся пуск ракеты-носителя «Союз-2.1б» с первым аппаратом группировки «Сфера» и спутниками связи «Гонец-М».