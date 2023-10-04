Отдых в Калининграде в 2024 году — как доехать, что посмотреть

В Калининграде туристов ждет неповторимый микс из русской речи, немецкой архитектуры, западной философии и уникальной калининградской гастрономии. Всё это возможно в результате слияния Востока и Запада, что и создает присущий только этому городу колорит. О том, куда съездить в Калининграде и что посмотреть в 2024 году, рассказывают «Известия».

Отдых в Калининграде в 2024 году — о городе

Калининград — самый западный форпост России. Город расположен в часе езды от побережья Балтийского моря и граничит с Литвой и Польшей. Из-за уникального расположения его часто именуют Русской Европой.

С момента своего основания в 1255 году и до Второй мировой войны город назывался Кенигсбергом. Изначально он представлял собой крепость, возведенную на холме в нижнем течении реки Преголи. И сегодня это единственное место в нашей стране, где можно можно увидеть замки, старинные кирхи и крепости, построенные еще рыцарями Тевтонского ордена.

До 1945 года Кенигсберг входил в состав Восточной Пруссии. Затем по решению Потсдамской конференции он перешел к СССР и был переименован в Калининград. В настоящее время в городе расположен штаб Балтийского флота РФ.

Туристов Калининград привлекает своим архитектурным наследием и неповторимой природой. Каждый отдыхающий стремится привезти из поездки не только море впечатлений, но и главный символ города — сувениры из янтаря. В регионе сосредоточено около 90% мировых запасов этого камня, за что он получил название Янтарный край.

Отдых в Калининграде в 2024 году — как добраться

Самый быстрый способ добраться в Калининград из-за отсутствия общих границ с другими российскими регионами — по воздуху. Самолеты из Москвы ежедневно вылетают из Шереметьево, Внуково и Домодедово. Билет в один конец стоит в районе 6 тыс. рублей. Время в полете — 2,5 часа.

Также перелеты осуществляются из Нижнего Новгорода, Казани, Воронежа, Волгограда и других крупных городов. Самолеты приземляются в аэропорту Храброво в 26 км от Калининграда.

Доехать можно и на поезде. Но в этом случае необходимо иметь загранпаспорт, открытую литовскую или шенгенскую визу. Дорога из Москвы займет порядка 20 часов, за билет необходимо будет выложить около 4 тыс. рублей.

Отдых в Калининграде в 2024 году — где остановиться

Турагентства предлагают множество туров в Калининград на любой вкус и кошелек. Зимой, например, можно заказать рождественский тур, а летом — отправиться на Балтийское побережье в сезон штормов. Средняя стоимость четырехдневной поездки — от 29 тыс. рублей.

Если вы путешествуете самостоятельно, то стоит заранее забронировать гостиницу, а выбрать экскурсии можно будет уже на месте. В городе много гостиниц и отелей разных категорий. Так, проживание в гостинице «Балтика» обойдется в 2,3 тыс. рублей. Также можно рассмотреть небольшие гостевые дома в «немецком» районе города в пределах 3 тыс. рублей в сутки.

В качестве бюджетного варианта подойдут хостелы. Cнять койко-место здесь можно за 900 рублей в сутки. Самые же дорогие номера в отелях «Меркюр», «Кристал Хауз» и «Холидей Инн», которые построили специально к чемпионату мира по футболу 2018 года. Там цены могут начинаться от 17 тыс. рублей.

Отдых в Калининграде в 2024 году — что посмотреть

В Калининграде множество исторических достопримечательностей, несколько музейных комплексов и уникальных памятников архитектуры.

Обычно туристические маршруты начинаются с исторического «сердца» города — острова Канта, где находится главная достопримечательность — кафедральный собор. В здании работает музей немецкого философа Иммануила Канта, который является жителем Кенигсберга.

Рядом расположена Рыбная деревня, где можно увидеть архитектуру города довоенного времени. Там же можно пообедать в одном из ресторанов на берегу Преголи и выбрать подарки для близких в сувенирных магазинах.

Еще одна визитная карточка Калининграда — Музей Мирового океана, где туристы могут поближе познакомиться с морскими обитателями, а также крупнейший в России Музей янтаря. Его коллекция насчитывает свыше тысячи экспонатов. Обязательно стоит посетить национальный парк «Куршская коса», включенный в список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО. Ежегодно он привлекает тысячи путешественников со всей России.

Отдых в Калининграде в 2024 году — что привезти с собой

Традиционные сувениры — это поделки и украшения из янтаря. Их предлагают в большом ассортименте в любом магазине в туристической части города. Женщины часто также выбирают косметику на основе янтарной кислоты.

Большой популярностью пользуются изделия калининградских стеклодувов и керамические поделки с изображением старого Кенигсберга.

Ценителей балтийской кухни порадуют варенье из облепихи, кенигсбергские клопсы, копченый угорь или баночка шпрот.

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