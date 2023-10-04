Эксперт оценил вероятность исчезновения наличных денег из оборота в России

В России будет становиться всё меньше наличных денег, но полностью из оборота они не уйдут. Об этом 4 октября «Известиям» заявил вице-президент «Опоры России» Павел Сигал.

Ранее в этот день из статистики ЦБ стало известно, что объем наличных денег в обращении в сентябре 2023 года сократился на 21,6 млрд рублей.

«Говорить о том, что наличка полностью уйдет из оборота, нельзя. Но о чем можно сказать — государство в целом предпринимает очень большие усилия по диджитализации и, соответственно, делает всё возможное, чтобы облегчить безналичные платежи», — сказал Сигал.

Это, например, введение цифрового рубля, удобные приложения банков, и, в принципе, вся инфраструктура нацелена на то, чтобы проводить безналичные расчеты, отметил эксперт.

«Уже давно известно, что многие люди вообще не берут с собой кошелек, потому что можно спокойно расплачиваться смартфоном или картой. Соответственно, налички действительно будет становиться всё меньше и меньше, но, конечно, полностью наличка из оборота не уйдет, скорее будет такая тенденция по ее уменьшению», — заключил он.

25 сентября зампред ЦБ Сергей Белов рассказал в интервью «Известиям», что Центробанк не планирует выводить из обращения монеты до рубля и не обсуждает это с законодателями, хотя в 2015–2016 годах прекратил чеканку этих номиналов. Белов подчеркнул, что мелкие монеты остаются законным средством платежа и выполняют функцию размена, потому что цены на товары и услуги выражаются не только в рублях, но и в копейках.