Реклама
Прямой эфир
Мир
Lego отказался от производства кирпичиков из переработанных бутылок
Мир
В Японии мужчина ранил трех посетителей торгового центра
Мир
СМИ рассказали о проблемах с закупленными в ФРГ на миллиарды евро цифровыми рациями
Армия
Экипажи Су-34 поразили командные пункты и технику ВСУ на краснолиманском направлении
Мир
Армянский экс-депутат подтвердил задержание сына бывшего президента Кочаряна
Мир
На Украине сообщили о повреждении морского вокзала в Одессе после взрыва
Мир
Макрон объявил о решении вывести войска из Нигера
Экономика
Adidas передаст в субаренду часть своих магазинов в России
Мир
Пушков указал на вину Запада в неблагодарном поведении Украины
Экономика
Банкноты в 1000 и 5000 рублей Центробанк презентует в октябре
Общество
Умер экономист Евгений Ясин
Экономика
Решетников предложил китайскую модель для решения проблемы с курсом рубля
Происшествия
В Красноярске мужчину будут судить за ложное сообщение о минировании лайнера
Общество
Эксперт предупредил о составлении «профиля жертвы» телефонными мошенниками

В ЦБ рассказали об отсутствии планов выводить из обращения копейки

0
Фото: РИА Новости/Владимир Трефилов
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Центробанк (ЦБ) не планирует выводить из обращения монеты до рубля и не обсуждает это с законодателями, хотя в 2015–2016 годах прекратил чеканку этих номиналов. Об этом в интервью «Известиям» рассказал зампред ЦБ Сергей Белов.

В стеклянном банке: депутаты просят повысить безопасность ячеек для денег
Почему в стране выросло число краж средств из хранилищ

«Во-первых, их достаточно было выпущено. По статистике, на каждого человека приходится по примерно 500 монет. Кстати, это сопоставимо с ситуацией в ведущих экономиках мира. Во-вторых, проведенные Банком России исследования показали, что востребованность в мелкой монете падает и находится на крайне низком уровне. При этом изготовление монет — довольно затратная история», — пояснил он.

Сергей Белов также заявил, что мелкие монеты остаются законным средством платежа и выполняют функцию размена, потому что цены на товары и услуги выражаются не только в рублях, но и в копейках.

«У граждан должна быть возможность рассчитаться за покупку, как говорится, «до копейки». У кредитных организаций есть обязанность до копейки рассчитаться при закрытии вклада. Тарифы ЖКХ также указываются с копейками», — подчеркнул он.

Подробнее читайте в эксклюзивном интервью Сергея Белова «Известиям»:

«Банкноты в 1000 и 5000 рублей сохранят свою цветовую палитру»

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023