В ЦБ рассказали об отсутствии планов выводить из обращения копейки

Центробанк (ЦБ) не планирует выводить из обращения монеты до рубля и не обсуждает это с законодателями, хотя в 2015–2016 годах прекратил чеканку этих номиналов. Об этом в интервью «Известиям» рассказал зампред ЦБ Сергей Белов.

«Во-первых, их достаточно было выпущено. По статистике, на каждого человека приходится по примерно 500 монет. Кстати, это сопоставимо с ситуацией в ведущих экономиках мира. Во-вторых, проведенные Банком России исследования показали, что востребованность в мелкой монете падает и находится на крайне низком уровне. При этом изготовление монет — довольно затратная история», — пояснил он.

Сергей Белов также заявил, что мелкие монеты остаются законным средством платежа и выполняют функцию размена, потому что цены на товары и услуги выражаются не только в рублях, но и в копейках.

«У граждан должна быть возможность рассчитаться за покупку, как говорится, «до копейки». У кредитных организаций есть обязанность до копейки рассчитаться при закрытии вклада. Тарифы ЖКХ также указываются с копейками», — подчеркнул он.

Подробнее читайте в эксклюзивном интервью Сергея Белова «Известиям»:

«Банкноты в 1000 и 5000 рублей сохранят свою цветовую палитру»