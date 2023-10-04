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Мужчина принял человека за животное во время охоты в Красноярском крае

Под Красноярском мужчина принял человека за животное во время охоты и выстрелил
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Михаил Терещенко
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Житель Ирбейского района Красноярского края во время ночной охоты застрелил 61-летнего мужчину, перепутав его с диким животным. Об этом в среду, 4 октября, сообщило ГСУ СКР по Красноярскому краю и Республике Хакасия на своем сайте.

Инцидент произошел 28 сентября. По версии следствия, в тот день 38-летний мужчина вместе с земляком отправился на охоту на реку Агул. Двигаясь ночью на моторной лодке, подозреваемый при помощи тепловизора заметил около берега реки три силуэта.

«Предположив, что это дикие животные, в условиях плохой видимости 38-летний подозреваемый произвел выстрел из охотничьего ружья в сторону теплокровного объекта», — говорится в сообщении.

Однако на берегу в тот момент находились трое отдыхавших на реке мужчин, один из них получил огнестрельное ранение в область грудной клетки.

Подозреваемый сам обратился в правоохранительные органы и сообщил о произошедшем. Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности»).

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В мае житель Магаданской области застрелил охотника, перепутав его с медведем. 66-летний мужчина совершил выстрел, находясь на расстоянии порядка 250 м от другого охотника. От полученных травм пострадавший скончался по дороге в больницу.

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