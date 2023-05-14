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Житель Магаданской области перепутал охотника с медведем и застрелил его

В Магаданской области охотник застрелил другого, приняв его за медведя, возбуждено дело
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Фото: СУ СК России по Магаданской области
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Житель Магаданской области застрелил охотника, перепутав того с медведем. Об этом в воскресенье, 14 мая, сообщает пресс-служба регионального СУ СК.

Согласно имеющейся информации, 10 мая мужчины находились в лесу в 16 км от поселка Усть-Омчуг. Инцидент произошел около 22:00 по местному времени (11:00 мск). 66-летний мужчина совершил выстрел, находясь на расстоянии порядка 250 м от другого охотника.

От полученных травм пострадавший скончался по дороге в больницу.

Хасынский межрайонный следственный отдел возбудил уголовное дело в отношении стрелявшего по ч.1 ст. 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности»).

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Ранее, 13 февраля, сообщалось, что в Тыве депутат застрелил человека на охоте. По версии следствия, мужчины охотились ночью и использовали тепловизор. Депутат заметил объект на расстоянии 100–150 м и принял его за животное. Мужчина произвел выстрел и нанес огнестрельное ранение 38-летнему местному жителю. Потерпевший скончался на месте от полученных телесных повреждений.

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