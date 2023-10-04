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Военный эксперт заявил, что США торопят Украину в контрнаступлении

Военный эксперт Леонков: США подгоняют Украину в ведении контрнаступления
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Фото: REUTERS/Stringer
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Заявление Белого дома о том, что у Украины осталось от шести до восьми недель для продолжения попыток контрнаступления, прежде чем ухудшатся погодные условия, говорит, что Вашингтон подгоняет Киев к изменению тактики и ждет от него результатов. Об этом в разговоре с «Известиями» 4 октября заявил военный эксперт Алексей Леонков.

«Это говорит о том, что Украину подгоняют по решению задач изменением тактики, чтобы они [ВСУ] не так активно расходовали боеприпасы, потому что в ближайшее время, скорее всего, таких массовых поставок, которые были ранее, не будет», — предположил эксперт.

Помимо боеприпасов, по его словам, должна поставляться и экипировка, в частности предназначенная для ведения боевых действий в холодных климатических условиях.

«Это такой сигнал, чтобы [ВСУ] готовились, <...> где они будут зимовать, как они будут зимовать, и, с другой стороны, они должны показать какой-то результат», — считает Леонков.

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Ранее в этот день координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности (СНБ) Белого дома Джон Кирби заявил, что погода «не является другом» украинской армии при проведении контрнаступления. В связи с этим, по словам Кирби, у ВСУ остается от шести до восьми недель до того момента, когда «положение вещей станет тяжелым».

При этом 3 октября немецкая газета Bild писала, что контрнаступление Вооруженных сил Украины не соответствует ожиданиям Киева и его западных союзников. В частности, как отмечали авторы материала, нет никаких признаков прорыва к Черному морю, а сопротивление со стороны российских войск остается значительным.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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