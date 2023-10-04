Эксперт назвала повлиявшие на поднятие стоимости ОСАГО факторы

Заместитель директора группы рейтингов финансовых институтов АКРА Алла Борисова 4 октября рассказала «Известиям», что повлияло на рост стоимости ОСАГО.

Ранее в этот день «Известия» писали, что средняя стоимость ОСАГО для физлиц в январе–июне 2023-го составила 7,2 тыс. рублей. По сравнению с первым полугодием 2022-го цена выросла на 21,6%.

По словам Борисовой, в рамках реформы ОСАГО, которая поступательно проводится в течение последних нескольких лет, в расчеты стоимости полиса ОСАГО вносятся изменения, в том числе такие изменения наблюдались и в 2022–2023 годах.

«Изменения коснулись как тарифного коридора при определении базовой ставки с учетом категории водителей, так и различных коэффициентов, определяющих итоговую стоимость полиса, например коэффициента «бонус-малус», учитывающего аварийность водителя. Кроме указанных нововведений на цену полиса, точнее, на установление страховщиками базовой ставки, влияет ценовая политика на рынке автозапчастей, которая, в свою очередь, последние полтора года является достаточно волатильной», — сказала она.

Указанные факторы являются причиной роста средней стоимости ОСАГО, который наблюдается в 2023 году, указала эксперт.

«В настоящий момент существенных изменений в тарификации ОСАГО не предполагается, соответственно, мы не ожидаем резких движений по цене полиса. Однако говорить о том, что цены останутся стабильными, тоже некорректно. Запущенный механизм реформы, в том числе возможность страховщиков управления тарифами, будет продолжать влиять на изменение цены полиса, но эти изменения будут больше нести эффект корректировки в отдельных сегментах, что несильно отразится на средней стоимости полиса по рынку», — сказала она.

Кроме этого, на среднюю цену полиса окажет влияние возможность заключения краткосрочных полисов ОСАГО, разрешенная законодательно совсем недавно, добавила Борисова.

«В случае большого спроса на такие полисы, а их цена, приведенная ко дню страховой защиты, будет больше, чем в случае страхования на год, мы также увидим рост цены среднего полиса ОСАГО, но этот эффект можно будет оценить уже в последующие годы», — заключила специалист.

Руководитель направления ОСАГО «СберСтрахование» Антон Пожидаев рассказал «Известиям», что рост средней премии ОСАГО для физических лиц в первом полугодии 2023 года относительно первого полугодия прошлого года в «СберСтраховании» сопоставим с уровнем, озвученным в ЦБ, — порядка 20%.

«По итогам первого полугодия 2023 года средняя стоимость ОСАГО в «СберСтраховании» для физлиц, использующих авто в личных целях, составила 6,1 тыс. рублей. Рост стоимости ОСАГО связан с удорожанием стоимости запчастей и ремонта автомобиля», — сказал он.

При этом Пожидаев отметил, что в настоящее время ситуация на рынке стабильна и при сохранении конъюнктуры предпосылок к увеличению стоимости ОСАГО нет.

7 сентября в Центре стратегических разработок (ЦСР) сообщили «Известиям», что водителям такси могут позволить «переключать» ОСАГО в зависимости от вида поездок. Согласно опросу, проведенному специалистами ЦСР, 71% водителей такси использует автомобиль не только для перевозки пассажиров, но и в личных целях. При этом 57% опрошенных работают в такси на собственных машинах. Однако они в любом случае обязаны приобретать специальный полис ОСАГО для автомобилей такси, который в несколько раз дороже обычной страховки.