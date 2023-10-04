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Bloomberg рассказало об идее Венгрии разделить на две части пакет помощи Украине

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Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/Ddp
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Венгрия предложила разделить на две части следующий пакет помощи Украине объемом в €50 млрд, рассчитанный на четыре года. Об этом в среду, 4 октября, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

Речь идет о пакете помощи на €50 млрд, который Европейская комиссия в сентябре предложила предоставить Украине до 2027 года. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен тогда заявила, что средства помогут в будущем Украине заново отстроить современную и процветающую страну. Однако у властей Венгрии появились другие мысли по поводу сроков финансирования.

«Венгрия сообщила государствам-членам на прошлой неделе, что на данном этапе Украине будет достаточно €25 млрд», — говорится в сообщении.

Источники агентства сообщили, что ЕС нужно оценить размер помощи в течение 2024–2027 годов, когда предоставить Киеву вторую часть помощи — еще €25 млрд.

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Ранее, 9 сентября, украинский премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что страны Запада предоставили Украине с начала 2023 года помощь на сумму $30 млрд. Шмыгаль отметил, что также есть конкретные договоренности по долгосрочному финансированию с Международным валютным фондом (МВФ), Евросоюзом, Норвегией, Японией и другими странами G7.

7 сентября стало известно, что Евросоюз удвоил объемы финансовой помощи Киеву до €156 млрд, обогнав по этому показателю США с начала конфликта на Украине. Согласно исследованию Института мировой экономики в Киле (IfW), данная цифра включает в себя новые многолетние обязательства отдельных европейских стран.

Западные страны усилили военную и финансовую поддержку Украины на фоне спецоперации России по защите Донбасса, которая проводится с 24 февраля 2022 года. Соответствующее решение было принято в связи с обострением ситуации в регионе.

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