Педиатр перечислила опасные для детей народные способы лечения

Попытки вылечить больного с помощью народных методов могут нанести большой вред здоровью, что в особенности касается детей. Об этом 4 октября рассказала педиатр «СМ-Клиники» Ольга Татаркина.

По словам доктора, самый распространенный и опасный метод «лечения» детей ― это растирание больного уксусом, водкой и льдом для снижения температуры.

«Спирт слишком быстро испаряется с поверхности кожи и охлаждает ее, что, в свою очередь, приводит к спазму периферических сосудов. В результате температура тела сначала резко падает, а потом быстро растет. Уксусная кислота и лед работают по тому же принципу, что и спирт. Кроме того, вдыхание ребенком паров уксуса и спирта при растирании может привести к отравлению», — объяснила эксперт в беседе с «Газетой.Ru».

Татаркина рассказала, что больное при ангине горло не стоит полоскать керосином или смазывать им воспаленные миндалины: это горючее может вызвать ожог слизистой ротовой полости. Также доктор напомнила о вредности паров керосина, которые могут вызвать у ребенка затрудненное дыхание из-за вызванного спазма. Кроме того, керосин не рекомендуется использовать при борьбе с педикулезом (вшивостью).

Не менее пагубный эффект на здоровье ребенка могут оказать ингаляции над кипятком и вареным картофелем, которые с большой вероятностью обернутся ожогом слизистой дыхательных путей или ожогом кожи, если больной случайно перевернет кастрюлю.

«У детей до трех лет вдыхание горячего пара может спровоцировать спазм бронхов и затруднить дыхание. Вдыхание паров картофельного отвара несет в себе еще и скрытую угрозу: в них могут содержаться вредные вещества, растворяющиеся в воде при варке картофеля», — добавила доктор.

Также Татаркина обратила внимание на то, что категорически нельзя закапывать мед или молоко в нос при насморке. По ее словам, содержащиеся в них сахара и лактоза делают вещества питательной средой для бактерий. Поэтому их закапывание в нос может привести к усугублению насморка и развитию осложнений.

Ранее, 5 сентября, Ольга Татаркина рассказала «Известиям», какие болезни могут развиваться у школьников с началом учебного года и как их предотвратить. Например, для предотвращения развития сколиоза, по словам врача, важна рациональная организация двигательного режима детей дома и в школе, обязательные физкультминутки в течение каждого урока, особенно в начальных классах.