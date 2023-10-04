Диетолог назвала пять способов повысить иммунитет

Врач-диетолог и эксперт в области здорового питания сервиса Level Kitchen Татьяна Мещерякова рассказала «Известиям» о способах повышения иммунитета и защиты от простуды, ОРВИ и гриппа в осенне-зимний период.

По ее словам, улучшению работы иммунной системы помогут спокойствие, соблюдение водного баланса, поддержка микрофлоры кишечника, отказ от обезжиренных продуктов, а также полноценное и разнообразное питание.

Вследствие стресса и повышенной тревожности лимфоциты и фагоциты снижают активность и не могут вовремя удалить бактерии и вирусы в начале заболевания. Именно поэтому на иммунный ответ организма напрямую влияет сохранение спокойствия, рассказала Мещерякова.

Риски развития проблем со здоровьем создает также хроническое обезвоживание, отметила врач. Чтобы лифма не становилась вязкой, эксперт советует в течение дня потреблять достаточное количество чистой питьевой воды.

Третий важный фактор сохранения иммунитета состоит, по мнению диетолога, в поддержании баланса микрофлоры кишечника с помощью регулярного потребления с пищей грубой клетчатки. При этом рекомендуется убрать из рациона рафинированные продукты, дополнив его овощами, фруктами, крупами и ягодами.

Чрезмерное увлечение обезжиренными продуктами приводит к дефициту необходимых организму жиров, что может негативно отразиться на работе дыхательной, эндокринной и нервной систем, отмечает врач. Чтобы этого избежать, следует чаще использовать в рационе растительные жиры (нерафинированные масла, орехи, авокадо), периодически — животные жиры (сливочное масло, жирные сливки и сметану) и исключить такие трансжиры, как маргарин.

Наилучшим образом строительство всех видов клеток обеспечивает сбалансированное и разнообразное питание, рассказала Мещерякова. Поэтому важно обеспечивать организм достаточным количеством белка, а также молочными и кисломолочными продуктов, добавила диетолог.

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