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Выступление Владимира Путина на пленарной сессии «Валдая». Трансляция

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына
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Президент России Владимир Путин в четверг, 5 октября, выступает на пленарной сессии международного дискуссионного клуба «Валдай». «Известия» ведут прямую видеотрансляцию.

Ранее в этот день пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что выступление Путина в дискуссионном клубе «Валдай» всегда является событием мирового масштаба. Он также отметил, что «международная турбулентность» и «транзитный переход» позволяют ожидать «весьма содержательное и важное выступление президента».

Песков анонсировал участие Путина в пленарной сессии форума 3 октября. Отмечалось, что в своей речи президент даст оценку событиям, произошедшим за год в стране и за ее пределами.

Участники международного дискуссионного клуба «Валдай» собрались в Красной Поляне в Сочи в 20-й раз. В высокогорный отель «Поляна 1389» приехало более 140 гостей из 42 стран мира. Юбилейный форум продлится четыре дня, со 2 по 5 октября, и завершится пленарным заседанием.

Главная тема юбилейного Валдайского форума в 2023 году — «Справедливая многополярность: как обеспечить безопасность и развитие для всех».

«Валдай» — международный дискуссионный клуб, основанный при одноименном экспертно-аналитическом центре в 2004 году. Президент регулярно участвует в его заседаниях с программными заявлениями.

В прошлом году форум проходил с 24 по 27 октября. Тогда Песков назвал речь президента РФ на пленарной сессии мировоззренческой и прикладной.

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