В Испании 13 человек погибли при пожаре в ночном клубе
По меньшей мере 13 человек погибли из-за пожара, который возник в ночном клубе в городе Мурсия на юго-востоке Испании. Как пишет 1 октября Sky News, число жертв может вырасти.
Мэр города Хосе Бальеста объявил трехдневный официальный траур в связи с ЧП. При этом спасатели продолжают поиски еще нескольких человек, пропавших без вести при пожаре.
Причины пожара выясняются. В его ликвидации участвовали 40 пожарных на 12 машинах.
Ранее, 2 июля, в ночном клубе в столице Камбоджи Пномпене произошел пожар, тогда восемь человек погибли.