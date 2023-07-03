Восемь человек погибли при пожаре в ночном клубе в Камбодже

В ночном клубе в столицы Камбоджи Пномпене 2 июля произошел пожар, восемь человек погибли. Об этом сообщает портал Star.

Уточняется, что пожар произошел на пятом этаже клуба в ходе проведения рабочими ремонтных работ. Все погибшие скончались от удушья. По данным полиции, среди погибших рабочих шестеро китайцев, один гражданин Камбоджи и двое вьетнамцев.

В ходе расследования было задержано четыре человека.

Ранее, 22 мая, в столице Филиппин Маниле произошел крупный пожар в центральном почтовом отделении. На его тушение ушло около семи часов. Бюро противопожарной защиты Филиппин оценило ущерб от пожара в $5,4 млн.

Центральное почтовое отделение расположено в историческом центре Манилы и является туристической достопримечательностью. Оно было построено в 1926 году, в годы Второй мировой войны оно также получило значительные повреждения и было перестроено в 1946-м.