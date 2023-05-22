Пожар произошел в историческом здании почты в Маниле

В столице Филиппин Маниле произошел крупный пожар в центральном почтовом отделении. Об этом 22 мая сообщил телеканал CNN.

Возгорание началось 21 мая в 23:45 (18:45 мск). На его тушение ушло около семи часов. В результате пожара были уничтожены деревянные конструкции здания — от подвала до третьего этажа.

Бюро противопожарной защиты Филиппин оценило ущерб от пожара в $5,4 млн.

Центральное почтовое отделение расположено в историческом центре Манилы и является туристической достопримечательностью. Оно было построено в 1926 году, в годы Второй мировой войны оно также получило значительные повреждения и было перестроено в 1946-м.

Ранее, 3 мая, пожар возник в здании — памятнике архитектуры 1906 года постройки в Уфе. Загорелся дом Набоковых на улице Дзержинского. Пожар удалось локализовать на площади около 200 кв. м.