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Памятник архитектуры 1906 года постройки загорелся в Уфе

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В Уфе возник пожар в здании — памятнике архитектуры 1906 года постройки. Речь идет о доме Набоковых на улице Дзержинского. Здание является выявленным объектом культурного наследия.

Открытое горение наблюдается на втором этаже здания размером 15х15 м. Пожар удалось локализовать на площади около 200 кв. м.

В тушении принимают участие три ствола. По предварительным данным, пострадавших нет, сообщает ИА «МедиаКорСеть» со ссылкой на пресс-службу МЧС по Башкирии. О причинах пожара информации не было.

Ранее сообщалось о пожаре в жилом доме, являющемся памятником градостроительства и архитектуры в Саратове. Выгорело межэтажное перекрытие на площади 6 кв. м. Обошлось без пострадавших.

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