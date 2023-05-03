Памятник архитектуры 1906 года постройки загорелся в Уфе

В Уфе возник пожар в здании — памятнике архитектуры 1906 года постройки. Речь идет о доме Набоковых на улице Дзержинского. Здание является выявленным объектом культурного наследия.

Открытое горение наблюдается на втором этаже здания размером 15х15 м. Пожар удалось локализовать на площади около 200 кв. м.

В тушении принимают участие три ствола. По предварительным данным, пострадавших нет, сообщает ИА «МедиаКорСеть» со ссылкой на пресс-службу МЧС по Башкирии. О причинах пожара информации не было.

Ранее сообщалось о пожаре в жилом доме, являющемся памятником градостроительства и архитектуры в Саратове. Выгорело межэтажное перекрытие на площади 6 кв. м. Обошлось без пострадавших.