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Скончался народный артист России Виталий Коняев

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Фото: РИА Новости/Владимир Федоренко
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Народный артист России Виталий Коняев скончался на 87-м году жизни. Об этом 1 октября сообщил на своем сайте Малый театр.

«С именем Виталия Анатольевича Коняева связаны лучшие страницы театрального и киноискусства нашей страны. Его уход — невосполнимая потеря. Склоняем головы перед памятью Виталия Анатольевича. Выражаем глубокие соболезнования родным, близким и всем почитателям таланта замечательного артиста», — говорится в сообщении.

Причины смерти не сообщаются. О времени и месте прощания театр сообщит дополнительно.

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Коняев родился 11 мая 1938 года в Кронштадте. Он окончил Высшее театральное училище имени Щепкина и поступил в Малый театр, в котором прослужил 65 лет. За это время он сыграл роли в сотнях постановок.

Также Коняев снимался в кино, самым известным фильмом с его участием стала картина «Тишина».

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