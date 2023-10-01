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В России стартовал осенний призыв в армию

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Полегенько
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В России 1 октября стартовал осенний призыв граждан на военную службу. Кампания продлится до 31 декабря.

«У нас 1 октября стартует осенняя призывная кампания 2023 года, которая пройдет в плановом режиме. <…> Ни один из призывников не будет направлен в зону специальной военной операции, как и в предыдущую кампанию», — рассказал военный комиссар Кунцевского района Москвы Андрей Цветов.

Призывник Максим Полянский поделился эмоциями по поводу решения военного комиссариата о его зачислении в Президентский полк.

«Я очень рад, взволнован и обескуражен тем, что иду в самые престижные и элитные войска. Будем защищать Кремль!» — рассказал молодой человек.

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Накануне начальник управления ГОМУ ГШ контр-адмирал Владимир Цимлянский напомнил, что срок службы в рамках осеннего призыва составит 12 месяцев. Призывники не будут привлекаться к участию в спецоперации и не будут нести службу на территории Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей, уточнил он.

Ранее, 22 сентября, глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов отметил, что осенний призыв на военную службу в РФ в 2023 году пройдет в обычном режиме. По его словам, призывники будут получать бумажные повестки в военкомат, однако штраф за неявку в комиссариат без уважительной причины с октября вырастет.

В начале августа президент России Владимир Путин подписал закон, устанавливающий, что с 1 января 2024 года призыву на срочную службу будут подлежать граждане в возрасте от 18 до 30 лет.

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