Футболистка «Локомотива» потеряла сознание во время матча

Футболистка московского «Локомотива» Полина Юкляева потеряла сознание во время матча с ЦСКА в 21-м туре чемпионата России, прошедшего 1 октября.

В начале второго тайма Юкляева, вышедшая на замену в перерыве, столкнулась головами с Юлией Плешковой из ЦСКА. 19-летняя спортсменка потеряла сознание, и с поля ее увезли на машине скорой помощи.

Позднее «Локомотив» в своем Telegram-канале сообщил, что Юкляева пришла в себя и отправилась в больницу для прохождения обследования.

Ранее, 3 сентября, 17-летний подросток умер во время тренировки по боксу в подмосковном Видном. Юноша проводил спарринг с другим подростком, когда потерял равновесие и опрокинулся спиной на металлический забор, после чего упал на землю.